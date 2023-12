Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Sejm za przywróceniem ładu prawnego i bezstronności w mediach publicznych Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Za uchwałą głosowało 244 posłów, 84 polityków było przeciwnych, a 16 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała dotyczy mediów publicznych, w tym m.in. telewizji TVP.

A jaka będzie reakcja prezydenta na ewentualne działania rządu wobec mediów publicznych?



- Prezydent nie ma pod sobą ani policji, ani żadnych służb i nie może zareagować. To raczej rząd może reagować - pamiętamy jak to było w 2014 roku, gdy służby, ABW weszły do redakcji „Wprost” i wyrywały dziennikarzom laptopy — odparł Mastalerek.



Marcin Mastalerek o uchwale ws. mediów: Nie ma żadnych skutków

- Ta uchwała jest bardziej uchwałą deklaratywną, nie ma żadnych skutków. Ona zapowiada to co może się wydarzyć - ocenił też w kontekście uchwały przyjętej przez Sejm.



- Pytanie jest takie czy tak naprawdę rząd wie, co chce dzisiaj zrobić, bo tam też pojawia się nerwowość. Myśleli, że pierwszego dnia, gdy będzie nowy rząd, przejmą telewizję. Nie udało im się to — i dobrze dla demokracji, że się udało, bo dobrze, gdy media patrzą rządowi na ręce — mówił też Mastalerek.



Szef gabinetu prezydenta przypomniał też, że w 2015 roku, w czasie kampanii prezydenckiej ówczesna TVP "nie pokazywała w ogóle Andrzeja Dudy w kluczowym tygodniu kampanii" pokazując tylko jego rywala, Bronisława Komorowskiego (w 2020 roku TVP nie transmitowała z kolei żadnych spotkań z wyborcami Rafała Trzaskowskiego przez całą kampanię — red.)