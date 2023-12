Donald Tusk po posiedzeniu rządu: Jacek Kurski nie będzie reprezentował Polski w Banku Światowym

Czytaj więcej Służby Szef CBA został odwołany. Znamy nazwisko następczyni Andrzej Stróżny, szef CBA został odwołany ze stanowiska - informuje Radio Zet. Jego następcą została Agnieszka Kwiatkowska Gurdak. Kilka minut po podaniu tej informacji potwierdził ją na konferencji prasowej Donald Tusk.

Podwyżki dla budżetówki i dla żołnierzy

- Zapewniamy także w tym budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, także celników. W przypadku urzędników pracujących np. w takich miejscach, jak tu, gdzie jesteśmy (w KPRM - red.), ten wzrost wynagrodzeń nie dotyczy tzw. erki, czyli najwyższych stanowisk politycznych - zapowiedział szef rządu.

„Babciowe” i pieniądze na naukę języka śląskiego

Tusk powiedział, że w budżecie zapewniono finansowanie programu "Aktywny rodzic", czyli tzw. babciowego oraz 500 mln zł na finansowanie in vitro. Na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży przeznaczone zostanie 10 mln zł. Donald Tusk ogłosił też, że w budżecie zapisano środki "na naukę języka śląskiego". - Jesteśmy w trakcie tej inicjatywy, aby nadać rangę języka śląskiego, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Śląska i są na to środki. To nie są duże środki - powiedział.

- Odblokujemy także wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów. Nazwa długa, formalna i nudna, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby rozpocząć proces naprawiania krzywd także jeśli chodzi o samorządy terytorialne. To decyzja ministra zdrowia: zapewnimy sfinansowanie leczenia dzieci chorych na SMA i 50 mln zł w rezerwie minister zdrowia zostanie wydzielone. Znaleźliśmy środki, 150 mln zł, na remonty domów akademickich, akademików - mówił Donald Tusk.

Jacek Kurski "nie będzie reprezentował Polski w instytucjach finansowych"

- Podjęliśmy także uchwałę, na mocy której minister finansów, minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, tzw. Banku Światowy, co oznacza, mówiąc po polsku, odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju; nie będzie już reprezentował Rzeczpospolitej w instytucjach finansowych - oświadczył premier Donald Tusk.