PiS już na początku stycznia ma mieć zarys list w sejmikach, szykuje się też do personalnych decyzji, jeśli chodzi o duże miasta. – W partii trwa dyskusja o tym, jak dalej ma wyglądać polityka, kierunek, przesłanie i wizja po wyborach oraz utracie władzy. To proces, który trwa równolegle do bezpośrednich przygotowań do wyborów samorządowych – tłumaczy sytuację w partii jeden z naszych informatorów. Jednocześnie przyznaje, że nastroje po oddaniu władzy w perspektywie kampanii samorządowej nie są najlepsze. W Poznaniu potencjalnym kandydatem poza Bartłomiejem Wróblewskim może być też były minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Przed decyzjami personalnymi stoi również Trzecia Droga – sojusz PSL i Polski 2050. Jak już informowała „Rzeczpospolita”, Trzecia Droga stworzy najpewniej wspólną listę do sejmików, decyzje w miastach i gminach będą zapadały indywidualnie.

Wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 roku, najpewniej 7 kwietnia.