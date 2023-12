- Źródło problemów to jest rząd PiS. Rząd PiS od dawna zabiegał i deklarował, że te kwestie dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania Polaków i polskiej gospodarki muszą być w odpowiednim czasie i tempie załatwione. Nie załatwił tego. Projekt poselski jest zawsze niedoskonały i jest wyjściem awaryjnym. Dziś mamy sytuację awaryjną - dodał.



Dopytywany o przepisy dotyczące wiatraków, które znalazły się w ustawie, m.in. zapis, że farmy wiatrowe można byłoby budować w odległości 300 metrów od budynków mieszkalnych (obecnie - 700 metrów), Klimczak odparł, że "PSL pod tą ustawą nie jest podpisany", bo "ma swoją".

- Będziemy zgłaszać poprawkę wprowadzającą odległość 500 metrów. To, co uważamy za dobre rozwiązanie to uwzględnienie kryterium emisji hałasu - dodał.



- Projekty poselskie są początkiem rozmowy dotyczącej tego jak ma wyglądać ostateczny kształt tego prawa. Dziś to nie jest projekt rządowy - zaznaczył jednocześnie.