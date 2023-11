- Zrobimy z tego w ogóle wideo. Pooprowadzam trochę po Sejmie. Pokażę jakie tam są skarby, jakie tam są miejsca, co się dzieje w tych miejscach, do których ludzie często nie docierają. Żeby ten Sejm wam przybliżyć, żebyście się w nim zadomowili, żebyście poczuli, że to jest wasz dom, wasze miejsce - zapowiedział Hołownia.



Szymon Hołownia: Nowa kadencja początkiem przygody z demokracją

Uruchomienie podcastu Hołownia zapowiedział po wybraniu go na marszałka Sejmu 13 listopada. Jak mówił nie wyklucza, że do podcastu będzie zapraszał posłów.

Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: Szymon Hołownia cesarzem nowej większości Do mniej więcej 12 grudnia Polską będzie rządził marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Rząd Morawieckiego nazywany „chwilówką” nie działa, Donald Tusk nie ma umocowania prawnego, a prezydent jest zajęty pomaganiem PiS-owi i planowaniem wyjazdów na narty.

Marszałek Sejmu przekonywał, że posłowie siedzą w Sejmie "w imieniu" wyborców, bo "oni ich zatrudnili".



- To jest początek, ta nowa kadencja, przygody z demokracją, jakiej odmawiano nam przez bardzo wiele lat. Pokoleniu mojemu, ja mam 47 lat, jestem starszym panem. Waszemu też odmawiano. Mówiono: drogie dzieci, wy sobie tam rozmawiajcie o klimacie, te różne cyfrowe historie, a tu są poważne sprawy, bijemy się od 30 lat o to, kto z kim pił wódkę w Magdalence, te spory jeszcze są nierozstrzygnięte. Główni aktorzy sceny politycznej przyszli do Sejmu często w 1992 roku. Ja byłem wtedy w II klasie liceum. To często tak trwa - mówił.