USA i Niemcy sprzeciwiają się szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do NATO

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 643 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W okupowanym Mariupolu w ostatnich dniach zamordowano sześciu rosyjskich żołnierzy.

- Uzgodnimy zalecenia dotyczące priorytetowych reform Ukrainy, ponieważ nadal wspieramy Kijów na jego drodze do członkostwa w NATO - powiedział dziennikarzom sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina stanie się członkiem NATO - dodał.

Krok ten ma dać władzom w Kijowie impuls do zreformowania swoich sił zbrojnych i obszarów związanych z bezpieczeństwem oraz stworzyć listę kontrolną, którą członkowie NATO mogą śledzić. Dokument nie zostanie upubliczniony.

Jednocześnie członkowie NATO nadal nie są zgodni co do tego, czy reformy wymienione w rocznym programie są warunkami, na których Ukraina mogłaby przystąpić do NATO, czy też są one tylko instrumentem zbliżenia Kijowa do sojuszu - powiedziało portalowi Euractiv kilku dyplomatów NATO.

Podczas lipcowego szczytu w Wilnie przywódcy NATO zgodzili się "rozszerzyć zaproszenie dla Ukrainy do przystąpienia do Sojuszu, gdy sojusznicy wyrażą zgodę i zostaną spełnione warunki" i uznali szczyt za "sukces".