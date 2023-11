Prof. Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, odniósł się w sieci do spotkania Andrzeja Dudy z odchodzącym kierownictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dyplomatami, które odbyło się w czwartek z okazji Dnia Służby Granicznej.

Podczas spotkania Andrzej Duda podziękował pracownikom służby dyplomatycznej, wezwał do ochrony interesu Polski, a także zapewnił o gwarancji dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent apelował też do przyszłych rządzących o współpracę oraz odniósł się do kwestii bezpieczeństwa Polski, opartym na wzmacnianiu sojuszu z USA. - Głównym naszym sojusznikiem militarnym są Stany Zjednoczone Ameryki. Z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to wybór amerykańskich wyborców. Nie ma znaczenia, w co wierzy i kogo lubi. Interes Polski jest tylko jeden - mówił Duda.

Wymiana zdań między Marcinem Mastalerkiem, a Markiem Belką. "Żyrandol wydaje się bardziej funkcjonalny", "towarzysz w PZPR"

Wzburzony sprawą Marek Belka postanowił odpowiedzieć prezydentowi za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Według Prezydenta Dudy nie ma znaczenia, kto jest gospodarzem Białego Domu. Nie chciałbym martwić autora tej nienachalnie mądrej myśli, ale w tym kontekście nawet żyrandol wydaje się bardziej funkcjonalny od niego samego" – napisał na platformie X (dawniej Twitter).