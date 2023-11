Dodał też, że decyzja prezydenta " niepotrzebnie naraża polskie interesy na wymierne straty", ale to niczego nie zmieni. - Będzie widać nie tylko to, że przegrali, nie tylko to, że są słabi, ale też nagle poczują, że nikt z nimi nie chce mieć już nic do czynienia - powiedział Donald Tusk i zapowiedział jeszcze dziś pilne spotkanie z koalicjantami.



Rewolucja na Jagodnie jak 1989

Podczas spotkania z wyborcami na Jagodnie Tusk podkreślał, że opozycja zawdzięcza swój sukces zdeterminowanym ludziom, którzy wytrwale stali w kolejkach do urn, aby przywrócić właściwe znaczenie wypaczonym przez poprzednią władzę pojęciom.



- Wszyscy czuliśmy, że ta stawka jest o całe nasze i naszych wnuków życie. To nie była zwykła zmiana warty. To była walka o wszystko, co najważniejsze - mówił.