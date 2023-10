W Buenos Aires, jak pisze Reuters, na wielu stacjach nie ma paliwa o czym świadczą wywieszone na dystrybutorach tabliczki. Tam, gdzie paliwo jest, przed stacjami ustawiają się sznury samochodów, a paliwo jest racjonowane.



Leonardo Villa, kierowca, cytowany przez agencję Reutera cieszy się, że w poniedziałek udało mu się zatankować. - Wczoraj nie było paliwa nigdzie, przedwczoraj też - wspomina.



Problemy z paliwem w Argentynie są wynikiem planowanych przerw w pracach argentyńskich rafinerii, które dostarczają 80 proc. krajowej produkcji paliwa oraz braku rezerw walutowych, który wstrzymuje import benzyny.



Będę bronił dostaw na rynek wewnętrzny. Będę bronił konsumpcji Argentyńczyków Sergio Massa, minister gospodarki Argentyny

- To nie jest problem braku ropy naftowej, problem polega na tym, że rafinerie, które mamy w Argentynie, nie mają już mocy przerobowych – mówi jeden z rozmówców agencji Reutera z kręgów przemysłowych.



- Co więcej, potrzeba dolarów, by zapłacić za import, a bank centralny ich nie ma. A nawet jeśli sprowadzimy (ropę), firmy paliwowe będą musiały ponieść straty sprzedając ją poniżej ceny zakupu - dodaje. Ma to związek z wprowadzeniem przez argentyński rząd maksymalnej ceny paliwa na poziomie 56 dolarów za baryłkę ropy, podczas gdy na rynkach światowych cena wynosi ok. 86 dolarów.