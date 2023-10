Przebudzenie w Maine. Po tragedii, dyskusja o posiadaniu broni

– Moje przekonania odzwierciedlały fałszywą wiarę w to, że to nie dotyczy naszej społeczności i że mam kontrolę na tym, jak broń jest używana w naszym stanie. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków – powiedział Golden.

Jednak większość polityków, bez względu na partię, którą reprezentują, nie da się tak łatwo przekonać do zaostrzenia prawa o posiadaniu broni. Reprezentują środowiska rolnicze na północy stanu i społeczności górskie na zachodzie. – To rejony, gdzie polowania są częścią lokalnej kultury, trudno rozmawiać o ograniczaniu dostępu do broni – mówi w wywiadzie dla „New York Times” Mark Brewer z University of Maine.

Stan ten jest jednym z 20, gdzie dozwolone jest noszenie przy sobie broni bez pozwolenia. Badania RAND Corporation wskazują, że 45 proc. domostw w Maine posiada co najmniej jedną sztukę broni. Dla porównania, ogólnokrajowa średnia to 32 proc.

Przy czym, mimo wysokiego wskaźnika posiadania broni, przestępczość z użyciem broni plasuje się poniżej średniej krajowej. To argument, który wykorzystują oponenci zaostrzania przepisów.

– Maine ma swoiste dwupartyjne poparcie dla drugiej poprawki, i to w najbardziej ekstremalnej formie – powiedziała na spotkaniu prasowym Jackie Sartoris, prokurator z powiatu Cumberland.