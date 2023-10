Wśród emigrantów politycznych nie ma jednak zgody co do tego, jak powinna się zachowywać demokratyczna opozycja w Rosji podczas przyszłorocznych wyborów. Kilka dni temu w Tallinie uczestnicy Forum Wolnej Rosji z Garrim Kasparowem na czele opowiedzieli się za bojkotem „imitacji wyborczych procedur”. - Uznajemy każdego rodzaju opór siłowy przeciwko putinizmowi ze strony Rosjan, którzy postanowili wejść na tę drogę. Ale pod warunkiem, że nie jest to wymierzone w ludność cywilną – czytamy w oświadczeniu forum. Na walkę zbrojną stawiają też przebywający w Kijowie rosyjscy opozycjoniści, związani m.in. z walczącym po stronie armii ukraińskim Legionem Wolność Rosji. Walkę zbrojną z reżimem Putina popierają też uczestnicy opozycyjnego Zjazdu Deputowanych Ludowych Rosji, który kilkakrotnie odbywał się w Polsce. - W Rosji nie ma wyborów, członkowie komisji wyborczych wpiszą liczby, które im wskażą. Powinniśmy aktywnie bojkotować przyszłoroczne wybory i namawiać do tego Rosjan. Nie uczestniczyć w spektaklu Putina - mówi "Rzeczpospolitej" jeden ze znanych rosyjskich opozycjonistów, który uciekł z Rosji do Warszawy.

Wybory prezydenckie w Rosji plebiscytem poparcia dla Władimira Putina?

Ale są też tacy, którzy uważają, że nawet nieuczciwe wybory prezydenckie w Rosji są okazją do mobilizacji rosyjskiego społeczeństwa przeciwko Władimirowi Putinowi. Opozycjonista Maksim Kac proponuje wszystkim siłom demokratycznym oraz niezależnym od Kremla mediom połączyć siły i namawiać ludzi, by nie głosowali na Putina. Kac nie ukrywa, że w ten sposób chce spróbować powtórzyć scenariusz białoruski w Rosji, gdy sfałszowane wybory i brutalne represje doprowadziły do bezprecedensowych protestów w Mińsku i innych miastach. Podobnego zdania jest znany rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Lew Ponomariow, który wyjechał z Rosji i obecnie w Paryżu prowadzi Instytut im. Andrieja Sacharowa.

- Putin będzie chciał udowodnić, również elitom rosyjskim, że ma ogromne poparcie społeczeństwa. Powinniśmy udowodnić, że jest inaczej, mobilizować przeciwników Putina, walczyć o niezdecydowanych, wahających się i zastraszonych. Niezależnie od tego, kto będzie kandydatem opozycji, powinniśmy wszyscy razem wykorzystać ten moment, by uderzyć w Putina - mówi „Rzeczpospolitej” Ponomariow.

A jeżeli żadnego z opozycyjnych kandydatów nie dopuszczą do wyborów i rywalem Putina będzie np. popierający wojnę lider komunistów Giennadij Ziuganow czy ktoś inny lojalny wobec Kremla? - W takiej sytuacji trzeba głosować na kilku kandydatów psując w ten sposób kartę do głosowania. Wszystko trzeba notować, by później zobaczyć ilu tak naprawdę jest przeciwników Putina – twierdzi rosyjski opozycjonista.

W sukces zbrojnej walki z reżimem na Kremlu nie wierzy. - Ludzie, którzy zdobywają władzę przy pomocy broni, już tej broni nie złożą. Gdyby do tego doszło, szanse na demokrację w Rosji byłyby znikome. W ten sposób władza przechodzi do rąk nowych dyktatorów, a ja nie chcę nowego dyktatora – dodaje.