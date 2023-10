Radosław Fogiel przekonywał, że polska armia służy Polakom "na każdym kroku". W tym kontekście wspomniał o operacji Neon, czyli ewakuacji Polaków z Izraela po ataku Hamasu na ten kraj.

Opozycja chce dymisji Mariusza Błaszczaka

We wtorek politycy opozycji wzywali ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka (PiS) do dymisji. - Myślę, że najlepiej by było, gdyby państwo z opozycji nie komentowali decyzji generałów, oni mieli do niej prawo i myślę, że akurat opozycja nie jest od tego, żeby dokonywać egzegezy ich czynów - skomentował Fogiel.

- Jeśli chodzi jeszcze o opozycję, to naprawdę - ci, którzy rozbrajali Polskę, którzy likwidowali bazy wojskowe na wschodzie Polski, ci, którzy byli gotowi oddać pół Polski pod potencjalną okupację rosyjską powinni w tej sprawie, w sprawie polskiego bezpieczeństwa, po prostu milczeć, a próby atakowania, podkopywania autorytetu ministra obrony w sytuacji, kiedy za naszą granicą wojnę prowadzi Rosja są skrajnie nieodpowiedzialne, żeby nie powiedzieć mocniej - dodał w rozmowie z Polsat News poseł PiS.

Konflikt między generałami a ministrem Mariuszem Błaszczakiem

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynikało, że złożenie przez generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego wniosków o dymisję to odpowiedź na kumulację działań, których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali. Konflikt tlił się od maja 2023 r., gdy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS) publicznie postawił zarzuty Dowódcy Operacyjnemu i oskarżył go o zaniedbania.

Błaszczak obwinił gen. Tomasza Piotrowskiego o niepoinformowanie o incydencie, który miał miejsce 16 grudnia 2022 r., gdy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Minister miał też pretensje do generała, że nie była prowadzona skuteczna akcja poszukiwawcza rakiety. Błaszczak sugerował wówczas, że gen. Piotrowski powinien zostać odwołany. Prezydent Andrzej Duda, który podejmuje decyzje kadrowe w sprawie czołowych dowódców Sił Zbrojnych wziął wtedy na siebie rolę mediatora.