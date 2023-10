Debata TVP: Wiadomo kto będzie reprezentował PiS

"Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji!" - napisał na portalu X (dawny Twitter) premier Mateusz Morawiecki, co jednoznacznie wskazuje, że to on będzie debatował 9 października z Donaldem Tuskiem.



Debata potrwa godzinę, a każdy z przedstawicieli ogólnopolskich komitetów ma mieć w jej trakcie 7 minut na odpowiedzi na pytania oraz 30 sekund na swobodną odpowiedź.



Donald Tusk, deklarując, że weźmie udział w debacie, wyraził nadzieję, że weźmie w niej udział także Jarosław Kaczyński. Kaczyński skomentował to mówiąc, że tego dnia ma już zaplanowane spotkanie wyborcze w Przysusze.



Rano Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji w rozmowie z Polsat News potwierdził, że prawdopodobnie to on będzie reprezentować Konfederację w czasie debaty.