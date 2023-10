Z podobnym wyzwaniem musi się jednak zmierzyć i Ukraina, wśród innych krajów kandydackich. W Komisji Europejskiej coraz większą popularnością cieszy się pomysł „stopniowego” przyjmowania do UE nowych państw. Zgodnie z tą koncepcją, popieraną m.in. przez Francję, na początku Kijów zostałby przyjęty do jednolitego rynku. Tyle że obowiązujący dziś układ stowarzyszeniowy i tak dopuszcza Ukraińców do większości swobód jednolitego rynku. Trudno więc uciec od wrażenia, że chodzi o sposób na odwleczenie realnego poszerzenia Unii. Znaczenie ma tu też aspekt finansowy: zdaniem Brukseli koszt akcesji Ukrainy w pierwszej fazie wyniesie aż 186 mld euro, co uczyni z wielu państw – choćby Polski – płatników netto do budżetu Unii (nasz kraj i tak już nim jest, bo nie dostaje dotacji z powodu oskarżeń o łamanie rządów prawa).

W piątek w Granadzie pozostaną już tylko przywódcy UE. Wielu obawia się, że premierzy Polski i Węgier zawetują wnioski szczytu, aby wyrazić (bezsilny) sprzeciw wobec przyjętej reformy migracyjnej.