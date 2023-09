Niespodziewana wizyta Zełenskiego w Polsce. Odznaczył polskich wolontariuszy

Wołodymyr Zełenski wracając z podróży do USA i Kanady, zatrzymał się w Polsce. W Lublinie odznaczył polskich wolontariuszy: reporterkę TVN Biankę Zalewską i lekarza - ratownika medycznego Damiana Dudę ukraińskimi odznaczeniami państwowymi.

Reklama

Prezydent Ukrainy poinformował o tym w mediach społecznościowych: "Miałem zaszczyt poznać w Lublinie wysiłki polskich obywateli, wolontariuszy, troskliwych serc".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wołodymyr Zełenski: To nierówność sprawia, że ONZ jest nieskuteczna Podczas wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że narody i rządy straciły zaufanie do zdolności i chęci ONZ do obrony suwerennych granic.

"Pani Bianka Zalewska jest dziennikarką, która od 2014 roku relacjonuje rosyjską agresję na Ukrainę i szerzy prawdę o tym, co dzieje się z powodu inwazji rosyjskiego zła. W lipcu 2014 roku została poważnie ranna, ale nie zrezygnowała z walki o dobro. Jej wolontariackie wysiłki uratowały życie wielu Ukraińców, w tym dzieci, które zostały przetransportowane na leczenie do szpitali dziecięcych w Polsce. Dziękuję za to!"



"Podziękowałem Damianowi Dudzie, ratownikowi medycznemu, szefowi wolontariackiego zespołu medycznego i wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za wszystkie jego wysiłki. Wraz ze swoim zespołem pojechał na Ukrainę: do Bachmutu, Soledaru, na linię frontu na południu. Ratował naszych chłopaków, naszych żołnierzy, założył fundusz, który finansuje zakup leków, stworzył centrum szkolenia medyków bojowych, aktywnie prowadzi szkolenia dla dziennikarzy i wolontariuszy, którzy wyjeżdżają w strefę wojny. Dzięki tej trosce faktycznie ratowane jest życie. Dziękuję, Damianie!"