Arabia Saudyjska chce polubić Izrael. Biden spotkał się z Netanjahu

Czytaj więcej Dyplomacja Izraelczycy wzywają Bidena i Guterresa do bojkotu Netanjahu podczas wizyty w USA Tysiące izraelskich naukowców i artystów zaapelowało do prezydenta USA Joe Bidena i Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, aby nie spotkali się z premierem Benjaminem Netanjahu podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych

– Każdego dnia jesteśmy bliżej normalizacji relacji z Izraelem – stwierdził w środę w wypowiedzi dla telewizji Fox News Mohammed bin Salman, następca tronu będący faktycznie władzą królestwa Saudów. Oświadczył też, że w sytuacji, gdyby Iran miał wejść w posiadanie broni atomowej, „my także musimy taką posiadać”. Zaznaczył jednak wyraźnie, że warunkiem normalizacji relacji z Izraelem jest zasadnicza zmiana polityki państwa żydowskiego wobec Palestyńczyków.

– Nie widać żadnych oznak takiego rozwoju wydarzeń. Jest to nie do zrobienia przez obecny rząd z udziałem ugrupowań dążących do aneksji Zachodniego Brzegu – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Bar Shmuel, niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa z Tel Awiwu. Jego zdaniem nawet niewielkie koncesje na rzecz Palestyńczyków musiałyby się zakończyć upadkiem rządu. Nie mówiąc już o reanimacji przez rząd Netanjahu idei tzw. two states solution, czyli powstania państwa palestyńskiego obok państwa żydowskiego. – Rozpad obecnego rządu oznaczałby dla premiera wznowienie sądowych procesów korupcyjnych, co grozi mu wyrokiem i więzieniem – mówi Bar Shmuel, podkreślając, że Netanjahu uczestniczy w grze politycznej, licząc jedynie na złagodzenie stanowiska administracji Bidena wobec wydarzeń w Izraelu.

Nieformalne spotkanie Bidena i Netanjahu

Samo spotkanie Bidena z Netanjahu miało nieformalny charakter i było pierwszym od objęcia władzy przez szowinistyczny rząd państwa żydowskiego przed dziewięcioma miesiącami.

Do tej pory izraelski premier był zapraszany do Białego Domu bezpośrednio po zaprzysiężeniu. Netanjahu ma się tam zjawić dopiero przed końcem tego roku. W amerykańskich mediach nie brak opinii, że Biden jest gotów przymknąć oko na działania Netanjahu dotyczące kontrowersyjnej reformy sądownictwa, wzbudzającej ogromny opór społeczeństwa Izraela. Podobnie w sprawie ekspansji żydowskich osiedli na ziemiach okupowanych. I to nawet w sytuacji, gdy sam Biden nazwał nowy gabinet Netanjahu „ekstremalnym”.