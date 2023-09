Zełenski pojechał do USA. Po rakiety i przyjaciół

– Po pierwsze, chodzi o to, by ostatecznie przekonać prezydenta USA do przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu typu ATACMS (Army Tactical Missile Systems, z zasięgiem do 300 km – red.). Podobno sprawa jest już załatwiona na niższych szczeblach i ostateczna decyzja należy do amerykańskiego prezydenta. Albo decyzja już zapadła i zostanie ogłoszona podczas spotkania, albo Biały Dom jeszcze się waha. Niewykluczone, że będziemy musieli zagwarantować, że nie użyjemy tych rakiet do uderzenia w terytorium Rosji – mówi Fesenko.

Ukraińscy już ostrzeliwują cele na zapleczu Rosjan. Podczas niedawnego ataku na stocznię w Sewastopolu podobno użyto brytyjskich pocisków Storm Shadow, w które Ukraina wyposaża swoje myśliwce. ATACMS mogłyby być jednak wykorzystywane przez wyrzutnie HIMARS, którymi dysponuje Kijów.

Rakiety to niejedyny ważny temat, z którym ukraiński przywódca udał się do USA. Nieprzypadkowo zaplanowano przemówienie ukraińskiego prezydenta w Kongresie i spotkania z liderami frakcji.

– Musi przekonać Kongres, by przegłosowano udzielenie Ukrainie pomocy wojskowo-technicznej i makrofinansowej na przyszły rok. Co miesiąc Stany Zjednoczone przekazują na pomoc Ukrainie około 1,5 mld dol. Jest problem, gdyż zaostrza się konflikt pomiędzy demokratami i republikanami w Izbie Reprezentantów, istnieje ryzyko zablokowania budżetu USA na przyszły rok. Więc nie możemy zwlekać, bo kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych już się zaczyna i będzie coraz trudniej – dodaje ukraiński ekspert.