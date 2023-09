Samochody zarejestrowane w Rosji nie będą mogły wjechać do Polski

8 września Komisja Europejska opublikowała w tej sprawie wytyczne.

Reklama

„Nie ma znaczenia, czy pojazd jest używany do celów prywatnych czy komercyjnych. Jeżeli podlega on kodom celnym wymienionym w załączniku XXI (w tym kodowi 8703) i pochodzi z Rosji lub jest z niej eksportowany, to na teren Unii nie zostanie wpuszczony" – głosi najnowsze wyjaśnienie Komisja Europejskiej. Kod celny 8703 obejmuje samochody i inne pojazdy przeznaczone do przewożenia mniej niż dziesięciu osób.

Samochody z Rosji od 17 września nie wjadą do Polski

- W związku z opublikowaniem 8 września tego roku wytycznych Komisji Europejskiej dot. zakazu wjazdu na teren Unii Europejskiej samochodów zarejestrowanych w Rosji, chcę państwa poinformować, że zakaz ten na granicy polskiej będzie obowiązywał od jutra i wchodzi w życie dziś o północy - zapowiedział w sobotę Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA wyjaśnił, że decyzja oznacza zakaz wjazdu dla wszystkich samochodów osobowych. Samochody ciężarowe już wcześniej były objęte zakazem.