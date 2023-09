Łukaszenko uderza w emigrantów. Pozbawi ich obywatelstwa i majątku

Aleksander Łukaszenko postanowił uderzyć w swoich przeciwników z zupełnie innej strony. Zgodnie z jego najnowszym rozporządzeniem (podpisanym 4 września) Białorusini poza granicami kraju już nie będą mogli wymienić lub przedłużyć paszportu w białoruskich placówkach konsularnych.

Nie będą mogli też sprzedać pozostawionych w kraju np. mieszkania czy samochodu. By tego dokonać, będą musieli wrócić na Białoruś i osobiście stawić się w odpowiednim urzędzie. Nie mogą tego zrobić setki tysięcy obywateli Białorusi, którzy uciekając przed represjami, schronili się za granicą, w tym również w Polsce.

Emigranci z Białorusi w Polsce traktowani najlepiej

Odkąd w 2020 r. Łukaszenko sfałszował wybory prezydenckie i rozpoczął bezprecedensowe represje, jak wynika z danych Eurostatu, Białorusini otrzymali na terenie Unii Europejskiej ponad 522 tys. zezwoleń na pobyt. Tylko w ubiegłym roku poszczególne państwa UE wydały obywatelom Białorusi 309 tys. takich zezwoleń.

Przy tym lwią część tych dokumentów (285 tys.) wydała Polska, na drugim miejscu Litwa – 13 tys., na trzecim – Niemcy (1,9 tys.). Poza tym około 100 tys. Białorusinów w ubiegłym roku otrzymało wizy Schengen i wielu z nich nie może wrócić do domu. W praktyce to oznacza, że jak Białorusinowi skończy się w którymś kraju UE paszport, nie będzie już mógł zalegalizować swojego pobytu. Polska poszła pod tym względem do przodu i obecnie wydaje Białorusinom posiadającym kartę pobytu (czasowego lub stałego) czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE tzw. polski dokument podróży. Pozwala on podróżować do innych krajów świata bez białoruskiego paszportu.