Paweł Kukiz: PiS w programie wyborczym zawarł wszystkie moje postulaty

Kukiz mówił również, co zostanie zaprezentowane w sobotę przez PiS w ramach programu wyborczego. - Kluczowa sprawa to zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany. Połowa posłów będzie obywatelskich, a połowa partyjnych. Obecnie wszyscy są partyjni. Druga zmiana zasadnicza to jest dzień referendalny w samorządach, gdzie ludzie będą decydowali o pytaniach i o kształcie tych pytań. Trzecia sprawa bardzo istotna to są sędziowie pokoju - powiedział.

- Jestem człowiekiem, który kocha ojczyznę i mam pełną świadomość, że jeżeli tych zmian ustrojowych się nie wprowadzi, to po równi pochyłej i lecimy w dół. Ludzie nie mają tej świadomości, często dlatego, że ich są o tym nie uczono, bo większość ma wywalone na to, co będzie w przyszłości. Ja mam inne podejście, inny charakter i idę po swoje, a robienie ze mnie kunktatora czy kombinatora to jest nadużycie, bo zamieniłem milion rocznie na 150 tys. rocznie. Ludzi powaliło po prostu. Przepraszam, że tak mówię. Mówią, że Kukiz poszedł po pieniądze czy dał się kupić. Dałem się kupić za te ustawy, które mają zapewnić w przyszłości waszym dzieciom normalne państwo - mówił.

Prowadzący Robert Mazurek powiedział, że za to poświęcenie ludzie będą Pawłowi Kukizowi stawiać pomniki. - Bardzo możliwe. Albo pomniki będą stawiać tutaj Ruscy, albo Bruksela. Jedno z dwóch - powiedział.

Kukiz zadeklarował, że po wyborach na pewno nie będzie członkiem rządu po wyborach. - Ja się na tym nie znam. Nie będę w rządzie na pewno, to mogę zagwarantować. Jeśli wejdę do Sejmu oczywiście - powiedział.