Pierwsza debata kandydatów republikańskich pod nieobecność Donalda Trumpa

– On brzmi jak ChatGPT – dodał były gubernator New Jersey Chris Christie, wytykając mu też, że próbuje się prezentować jak niegdyś Barack Obama. – Nie masz w ogóle doświadczenia w polityce zagranicznej, i to widać – powiedziała była ambasador USA do ONZ Nikki Haley.

Temat: Ukraina

I to właśnie Haley – była gubernator Karoliny Południowej, jedyna kobieta w gronie debatujących kandydatów – powinna być po debacie bardziej rozpoznawalna wśród wyborców. Demokratom i republikanom wytknęła, że nie umieją panować nad rosnącymi wydatkami, stanowczo apelowała o konsensus w spawie aborcji oraz stanęła po stronie zwiększenia pomocy dla walczącej Ukrainy.

– Proamerykański kraj został najechany przez zbrodniarza. Nie możemy opuścić przyjaciół. Robimy, co możemy, żeby zapobiec III wojnie światowej – mówiła.

Czytaj więcej Polityka Ron DeSantis za Donaldem Trumpem, ale walczy Dobrze mu idzie zbiórka pieniędzy. W sondażach jednak Ron DeSantis wciąż plasuje się daleko za byłym prezydentem.

Pomoc dla Ukrainy to jedna z kwestii dzielących republikanów. Podczas gdy Haley oraz Pence argumentowali, że Ameryka powinna stanąć po stronie wolności i postawić się Władimirowi Putinowi, część kandydatów zadeklarowała, że jest przeciwna zwiększaniu wydatków na ten cel. – Chcę, żeby Europa dołączyła się do pomocy. Ślemy pomoc dla Ukrainy, a tymczasem mamy obowiązek wobec naszego kraju i narodu, a nic nie robimy, żeby zabezpieczyć południową granicę – mówił DeSantis, znany z ostrego postępowania wobec imigrantów, których wraz z gubernatorem Teksasu wysyłał autobusami do liberalnych rejonów USA.

Były prezydent spędził środowy wieczór w swojej posiadłości w New Jersey. Przygotowywał się do czwartkowego aresztowania w sądzie w Georgii, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące ingerencji w wybory prezydenckie w 2020 r. Żeby nie pozwolić wyborcom zapomnieć o sobie, w trakcie debaty Trump opublikował na platformie X wywiad przeprowadzony przez byłego prezentera Fox News Tuckera Carlsona. Podczas gdy jego rywale na scenie w Milwaukee angażowali się w ostre ataki na siebie nawzajem, Trump w wywiadzie skupił się głównie na krytyce Joe Bidena. – Tak jakby to już były wybory powszechne – pisze „Wall Street Journal”.