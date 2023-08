Rzecznik rządu, Piotr Müller, o referendum: Polacy są rozsądni, wiedzą, że nasze decyzje były słuszne

Wierzę w to, że jest to referendum zabezpieczające - mówił w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu, Piotr Müller, w kontekście referendum, które ma zostać zorganizowane 15 października, w dniu wyborów do parlamentu.