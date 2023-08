– Przez ostatnie trzy lata przekonaliśmy się, że musimy przygotowywać się do najgorszego. Samo pragnienie nie wystarczy jednak, by zmienić zgniły system, nawet jeżeli jest nieodwracalnie przestarzały – mówiła do zgromadzonych na sali.

Mówiła m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainie, gdy Putinowi pomaga białoruski dyktator, ale też o więźniach politycznych, w gronie których znajduje się jej skazany na 18 lat łagrów mąż Siarhej Cichanouski.

– Droga do nowej Białorusi nie jest sprawą jednego dnia. Dzisiaj nie mogę dokładnie powiedzieć, w którym miejscu tej drogi się znajdujemy, na końcu czy dopiero na samym początku – stwierdziła. Apelowała do działaczy ruchu demokratycznego o unikanie wzajemnych sprzeczek i kłótni. Tuż po wygłoszeniu przemówienia musiała opuścić sale. Prowadząca konferencji poinformowała, że policja otrzymała informacje o tym, że liderce wolnej Białorusi może grozić niebezpieczeństwo. Zapowiedziano, że później dołączy do uczestników konferencji.

Wśród przeciwników dyktatora nie ma porozumienia co do tego, jak obalić reżim Łukaszenki. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel walczącego po stronie Ukrainy białoruskiego pułku Kalinowskiego przekonywał obecnych, że istnieje potrzeba utworzenie jednego ruchu, który zjednoczyłby wszystkie siły opozycyjne wokół walczących po stronie Ukrainy białoruskich ochotników.

– Trwa wojna i w warunkach wojny całe społeczeństwo powinno pracować dla wojska. Wszyscy powinni koncertować swoje siły i zasoby oraz wspierać na wszelkie możliwe sposoby. Polityczno-dyplomatyczna część (opozycji białoruskiej –red.) powinna mocno koordynować swoje działania z wojskowymi – mówił.