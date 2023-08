Sondaż: PiS wydaje miliony na pikniki. Większość Polaków nie popiera takiego wydawania pieniędzy

Od połowy lipca rząd piknikuje po Polsce, twierdząc, że to „kampania informacyjna dotycząca nowej odsłony programu Rodzina 500+”. Pikniki „Rodzina 800+” mają trwać przez całe wakacje w każdym województwie, do tego w trasę wyruszyły rządowe busy – dojadą do każdego polskiego powiatu. A jest ich aż 314.

W piknikach biorą udział politycy PiS, w tym posłowie i ministrowie. Politycy opozycji uważają, że to nie ma nic wspólnego z reklamą programu.

- To kampania wyborcza za pieniądze podatnika – ocenia Marcin Kierwiński, poseł KO.

Jak nieoficjalnie ustalił portal OKO.press, na ten cel przeznaczono 12,5 mln zł z rezerwy budżetowej.