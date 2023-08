Rozmowy Polski 2050 z PSL. Negocjacje ostatniej szansy

To wszystko obserwują politycy innych partii opozycyjnych, w tym Platformy Obywatelskiej. Czy możliwy jest powrót do pomysłu wspólnej listy opozycji?

Z naszych rozmów z politykami PO wynika, że powrót do rozmów o jednej liście wydaje się w tej chwili mało prawdopodobny. – Termin, który wyznaczył Tusk na budowanie takiego rozwiązania, już minął – mówi jeden z naszych informatorów z Platformy. Politycy PO, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą też, że mało prawdopodobne jest to, by doszło do utworzenia wspólnej listy wyborczej tylko z PSL, jeśli Trzecia Droga się rozpadnie.

Platforma pozostaje przy obserwowaniu sytuacji. – Nie ma zbyt wiele złośliwej radości z tego, że w Trzeciej Drodze są kłopoty. Wiadomo, jak działa ordynacja wyborcza – mówi inny ważny polityk PO, z którym rozmawialiśmy.

Platforma przygotowuje się do wyborów, jednocześnie trwają spotkania z udziałem Donalda Tuska. Na piątek planowane jest w Ustroniu (województwo śląskie). Spotkania w podobnym formacie – zarówno w dużych, jak i niewielkich miejscowościach – trwają od wielu tygodni. Politycy PO, z którymi rozmawialiśmy, zaznaczają, że ich duża skala ma pokazać mobilizację wyborców – nawet w czasie wakacji.

Równolegle trwają akcja „Pilnuję wyborów” i konferencje prasowe w kolejnych miejscowościach, również z udziałem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i innych samorządowców.

PO szykuje się już do jesiennego etapu kampanii wyborczej, którego ważnym elementem ma być też ogłoszony kilka tygodni temu Marsz Miliona Serc, który ma się odbyć 1 października, w ostatnim etapie jesiennego starcia o Sejm i Senat.