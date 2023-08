Kolejna rezygnacja w komisji ds. pedofilii. Odeszła desygnowana przez premiera

– Zgadzamy się z tym, że kandydaci do Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 powinni odpowiadać podwyższonym kryteriom i wymogom. Żaden z kandydatów tych kryteriów nie spełnia, wobec tego będziemy głosować przeciw – oświadczył poseł Marek Ast z PiS. W głosowaniach ani Dragan, ani Matthews-Brzozowska nie uzyskali wymaganej liczby głosów.

Kolejnego podejścia już nie było. W piątek 28 lipca – na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu – Sejm nie uzupełnił wakatu w komisji, nie wyłonił też jej przewodniczącego. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast z PiS stwierdził, że sprawą posłowie będą musieli zająć się w kolejnej kadencji. „Nie wiem, jak to skomentować" – napisał wówczas na Twitterze Błażej Kmieciak. „Bez przewodniczącego i bez członka komisji nasze prace zostają w coraz większym zakresie zamrożone" – dodał.

– Mamy do czynienia z wygaszaniem komisji – mówi nam teraz Kmieciak. – Po wyborach nikt sprawą komisji zajmował się nie będzie. Nie miejmy co do tego złudzeń.



Pięć zamiast siedmiu

Ustawa o utworzeniu komisji ds. pedofilii weszła w życie jesienią 2019 r. Ale Sejm powołał ją do życia dopiero w lipcu 2020 roku. W skład tego organu wchodzi siedmiu członków. Trzech z nich jest powoływanych przez Sejm i po jednym odpowiednio przez prezydenta, premiera, Senat i Rzecznika Praw Dziecka. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Czytaj więcej Zdrowie Prof. Błażej Kmieciak: Trzeba bronić praw pacjenta W każdym szpitalu powinien działać niezależny rzecznik praw pacjenta. Potrzebny jest także system mediacji medycznej oraz zmiany w kształceniu lekarzy – uważa prof. Błażej Kmieciak.

Odchodząca z komisji Elżbieta Malicka z wykształcenia jest chemikiem. Była m.in. nauczycielką, dziennikarką „Tygodnika Solidarność”, pracowała także w służbie zdrowia, była też działaczką opozycji demokratycznej w PRL. Po jej rezygnacji komisja liczy pięć osób: Justyna Kotowska, wiceszefowa komisji (psycholog i psychoterapeuta), prof. Błażej Kmieciak (wieloletni rzecznik praw pacjenta, socjolog prawa), Hanna Elżanowska (psycholog, psychoterapeuta, seksuolog), Agnieszka Rękas (sędzia w stanie spoczynku) oraz Barbara Chrobak – była posłanka Kukiz’15.