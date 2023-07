Białorusini zebrali niemal 600 tys. euro dla więźniów politycznych

Gazprom podbił ceny gazu. Teraz wracają do normy, niebieskie paliwo tanieje

Choć jesienno-zimowy sezon grzewczy coraz bliżej, to gaz w Europie zamiast drożeć - tanieje. I to dużo. W piątek potaniał o 11 proc. do 289 dol. za tysiąc metrów sześciennych. W poniedziałek cena spadła o kolejne 2 procent.