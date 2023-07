Polska kieruje do KE skargę na Niemcy. Chodzi o sprawę nielegalnych odpadów

Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Minister Anna Moskwa

- To swoiste eldorado za rządów Platformy zachęciło m.in. naszego zachodniego partnera do wwozu śmieci do Polski. Konsekwencją tego jest 35 tys. (ton - red.) nielegalnych odpadów porzuconych w 7 składowiskach. Wielokrotnie interweniowaliśmy u naszego niemieckiego zachodniego sąsiada na poziomie landowym, na poziomie federalnym, nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi - powiedziała Anna Moskwa.

Minister mówiła, że rząd Niemiec odpowiadał, że chodzi o kompetencje landów, zaś landy "nie spieszyły się" z podjęciem działań.

- Zostaliśmy pozbawieni bez wyboru. Używamy takiej ścieżki, jakiej może użyć każde państwo europejskie - korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości - oświadczyła minister klimatu.

- Apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu, o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik, Polak, nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci - zakończyła.