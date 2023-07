Z niedawnego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 48 proc. Polaków jest zdecydowanych co do tego, że przed wyborami parlamentarnymi powinna odbyć się debata liderów partii, które mają szansę znaleźć się w parlamencie, a 33,1 proc. uważa, że do debaty takiej raczej powinno dojść.

Reklama

Oznacza to, że za przedwyborczą debatą opowiada się łącznie 81,1 proc. Polaków.

Przeciw organizacji debaty było 11,6 proc. respondentów (z czego 4,8 proc. było zdecydowanie przeciw).

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy chcą debaty liderów partii przed wyborami Ponad 80 proc. badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wyraża życzenie, by przed wyborami parlamentarnymi doszło do debaty liderów najważniejszych partii politycznych.

Debata Donald Tusk-Jarosław Kaczyński: Sytuacja w 2023 jak w 2007

Do najsłynniejszej w ostatnich latach debaty przed wyborami parlamentarnymi doszło w 2007 roku, kiedy Donald Tusk zmierzył się w debacie z Jarosławem Kaczyńskim. Większość obserwatorów tamtej debaty uznało, że wygrał ją Tusk co miało przyczynić się do wyborczego zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w przedterminowych wyborach parlamentarnych w tamtym roku.