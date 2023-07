Izraelskie antyki wypożyczone do Białego Domu odnalazły się w prywatnej posiadłości Donalda Trumpa

Izraelskie media donoszą, że starożytne zabytki wysłane z Izraela do Stanów Zjednoczonych cztery lata temu w ramach krótkoterminowej współpracy i przeznaczone do wystawienia podczas uroczystości w Białym Domu, trafiły do posiadłości Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.