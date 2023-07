Adrian Zandberg: Nie sprzedajemy cudownych garnków

We Włocławku to na razie sześć bloków.

Każda historia jakoś się zaczyna. Kiedy Wiedeń zaczynał swój program mieszkaniowy, też słyszeli, że to się nie uda, że nie ma co tego robić, bo to nie da efektu w ciągu roku. My uważamy, że najwyższy czas, żebyśmy w Polsce zaczęli myśleć strategicznie, a nie doraźnie. To dotyczy polityki mieszkaniowej, ale i innych sfer, np. migracji.

Wasz program mieszkaniowy radykalnie różni się od propozycji innych partii, ale niekoniecznie trafia w oczekiwania Polaków. W różnych sondażach budowę mieszkań na wynajem popiera średnio nieco ponad 20 proc. ankietowanych.

Czyli dwa razy więcej, niż listę Lewicy w sondażach. To chyba nienajgorzej, że przekonaliśmy do naszego pomysłu wyborców innych partii? Kiedy Razem zaczęło mówić o publicznym programie budowy mieszkań, tego tematu w Polsce w ogóle nie było w debacie. W 2019 roku przeprowadziliśmy badania, z których wynikało, że Polacy nie identyfikują kwestii mieszkaniowej jako czegoś, co mają rozwiązać państwo i samorządy. Ludzie w ogóle nie zakładali, że mogą liczyć na cokolwiek, bo przez lata słyszeli, że mają sobie radzić sami. To udało nam się już zmienić, i - nie ukrywam - jestem z tego dumny.

Tylko jak przekonać Polaków do najmu?

Pytanie, jakiego najmu? Dzisiaj najem na rynku prywatnym to jest życiowa niestabilność. Po pierwsze, z miesiąca na miesiąc można usłyszeć, że trzeba się wyprowadzić, bo właściciel zmienił zdanie, do widzenia, teraz wprowadzi się ktoś z jego rodziny. Po drugie, jest szereg bardzo bolesnych ograniczeń. Pełno jest ogłoszeń w stylu „wynajmę mieszkanie, ale rodzinie bez dziecka”, „psa proszę zostawić w schronisku”. Już nie mówię o niestabilności finansowej, bo to, co stało się z kosztami najmu przez ostatnie półtora roku, to dla wielu ludzi potężny cios po kieszeni.