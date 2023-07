Konfederacja: Ambasador Ukrainy nie jest partnerem do rozmów. Powinno się wezwać ambasadora na dywanik

"11 lipca solidarnie z narodem polskim dziś oddaję hołd wszystkim cywilnym ofiarom - obywatelom ІІ RP, pomordowanym na okupowanych przez III Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Składam wyrazy współczucia wszystkim krewnym i bliskim ofiar" - napisał we wtorek na Twitterze ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Oświadczenie ukraińskiego dyplomaty skrytykowali przedstawiciele Konfederacji, którzy w tej sprawie zorganizowali konferencję prasową w Sejmie.

- Wczoraj obchodziliśmy 80. rocznicę. ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach na Kresach południowo-wschodnich. Wydawałoby się, że w takim dniu, jeśli się nie ma niczego do powiedzenia, powinno się po prostu milczeć. Ale ambasador Wasyl Zwarycz postanowił relatywizować zło i rozmywać fakty dokonując takiego wpisu - mówił poseł Krystian Kamiński



- Polska nie może dopuszczać do tego, że dochodzi do takiego zakłamywania faktów, rozmywania rzeczywistości. Powinno się wezwać pana ambasadora na dywanik. Jasno i klarownie mu zakomunikować, że nie zgadzamy się na takie zachowanie, że nie może do takiego zachowania dochodzić, że nie prowadzi to do niczego dobrego. Jeśli ambasadorowi zależy mu na dobrych relacjach z Polską, radzimy, aby zrobił sobie przerwę od dyplomacji, aby trochę podszkolił się z wiedzy historycznej. I pisał prawdę - dodał.