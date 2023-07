Unijna sekretarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreślała we wtorek, że w kwestii przyjmowania uchodźców „solidarność jest obowiązkowa”, a państwa, które odmówią, będą zobligowane do wsparcia państw przyjmujących finansowo.



Johansson, choć wcześniej zapewniała, że relokacja nie będzie obowiązkowa, powiedziała jednak, że KE jest w posiadaniu prawnych narzędzi, którymi może zapewnić egzekwowanie prawa.

Solidarność wobec Polski

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych szwedzka komisarz zaznacza, że Polska, jako kraj, który przyjął ponad milion uchodźców po rosyjskiej napaści na Ukrainę, sama może być tym państwem, wobec którego inne państwa członkowskie UE będązobowiązane do okazania solidarności.,



Polski rząd organizuje referendum. Chce pytać Polaków o przyjęcie migrantów

Mimo zapewnień Johansson, że PE będzie dyskutować nad rozwiązaniem sytuacji państw takich jak Polska, obarczonych ciężarem przyjęcia uchodźców, polegającym na zwolnieniu ich od obowiązku solidarnościowego, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział przeprowadzenie referendum w tej sprawie.

Premier Morawiecki natomiast zapowiedział już, że referendum to zostanie zorganizowane w dniu wyborów parlamentarnych, aby "zmniejszyć koszty".