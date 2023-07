Robert Telus powiedział, że do końca czerwca wywieziemy nadwyżkę, nie zostało to zrobione Michał Kołodziejczak, lider AGROUnii

Lider AGROUnii: PiS stracił legitymizację do rządzenia

- To pokazuje, że państwo nie działa. PiS skupia w sobie dzisiaj wszystkie patologie III RP, które nagromadziły się w Polsce przez poprzednie 30 lat. Gdybyśmy rozmawiali dzisiaj o tym, jak ten problem rozwiązać, to PiS zaprosiłby do rozmowy ludzi, którzy na tym się znają - przekonywał Kołodziejczak.

- To, co mówi AGROUnia od ponad pięciu lat, staje się faktem: państwo powinno pozostać blisko obywatela, powinno razem z nim diagnozować i przewidywać problemy i razem z ludźmi te problemy rozwiązać. Legitymizacją PiS do rządzenia była budowa szeroko pojętego bezpieczeństwa: jednostki jako człowieka, gospodarczego. PiS legitymizację do rządzenia stracił - stwierdził.



W kontekście obecnych protestów producentów malin Kołodziejczak mówił, że "AGROUnia już rok temu mówiła, że będzie problem z malinami". - Że otwarta granica (z Ukrainą - red.) spowoduje, że w 2023 roku problem zbóż rozszerzy się na inne produkty. I ja dzisiaj mówię: to będzie problem ogromny - stwierdził.