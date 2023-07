Włodzimierz Czarzasty: Słabnie polaryzacja między PiS a PO

Co to znaczy?

Np. uważamy, że jeżeli będą dobrze funkcjonowały żłobki i przedszkola, będą one dostępne wszędzie, również na terenach pozamiejskich, to nie będzie trzeba tworzyć dla kobiet zachęt do pracy w formie 1500 zł. Wierzymy w silne państwo, oparte na sprawnych usługach w sferze edukacji, zdrowia, sądownictwa, transportu, działania urzędów, służb mundurowych i samorządów. Ważnym drugim elementem są mieszkania. Kapitał nie rozwiązał problemu mieszkań w Polsce. Szukamy wzorów i znaleźliśmy go w Wiedniu. Tam jest 200 tys. mieszkań, które są przeznaczone na tani wynajem. To są mieszkania w dobrym standardzie, jest określone prawodawstwo, które żeśmy poznali, które przygotowujemy w tej chwili dla Polski. Wierzymy w to, że można problem mieszkalnictwa, czyli braku półtora miliona mieszkań, zacząć rozwiązywać w proponowany przez nas sposób.

Trzeci element, czyli zadbanie o tych, którzy usługi publiczne wykonują. Dla tych ludzi powinny być określone płace, stąd postulat zwiększenia płac dla pielęgniarek, nauczycieli, urzędników itd. To jest kwestia płacy, ale również sprawa krótszego czasu pracy przy tej samej płacy. Na początku z nas się śmiali, potem niektóre partie zaczęły to powtarzać.

Np. PO, która chce – albo przynajmniej chciała „sprawdzać” czterodniowy tydzień pracy. Nie ma pan poczucia, że za mało się odróżniacie od PO, ponieważ przejmuje ona od was pewne hasła?

To nie jest tak, że za mało się odróżniamy, tylko Platforma szuka elementów programowych, bo niektórych nie ma. Przecież hasło związane z mieszkalnictwem: „,mieszkanie jest prawem, a nie towarem”, jest hasłem od początku do końca lewicowym. Ale z badań wychodzi jedna rzecz, bardzo ważna: wyborcy potrzebują gwaranta politycznego, który głoszone hasła dowiezie w realnych ustawach i w realnym rządzeniu. Ludzie mówią tak: jeden czy drugi zgłasza hasła związane z prawami kobiet, z aborcją, z państwem świeckim, z LGBT, z mieszkaniami. Ale gwarantem tego, że to zostanie dowiezione, będzie Lewica w rządzie. Ja wiem, że tak będzie, więc bardzo mi to odpowiada.