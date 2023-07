Mateusz Morawiecki kontra Katarzyna Kolenda-Zaleska. "To co ja 'sugeruję', to pani sugeruje, że ja sugeruję"

- Odpowiedź tutaj jest konkretna i kompleksowa: jest Grupa Wagnera i jest grupa skupiona wokół szefa EPL, Webera, czyli szefa (Donalda) Tuska. To są zupełnie inne grupy rzecz jasna - odparł Morawiecki na pytanie dziennikarki TVN.

Na sugestię, że Morawiecki zrównuje w swoich wypowiedziach Grupę Wagnera z "grupą Webera", szef rządu odparł, że "to co on 'sugeruje', to (dziennikarka TVN) sugeruje, że on coś tutaj sugeruje".

Mateusz Morawiecki do Katarzyny Kolendy-Zaleskiej: Pani na pewno kończyła kurs, który ma łączyć kilka watków

- Widać, że jest "uderz w stół, a nożyce się odezwą". Bo chyba zabolało jeżeli pokazujemy, jaka jest prawda. Rzeczywiście grupa pana Webera, Weber to szef Europejskiej Partii Ludowej, czyli szef pana Tuska w ramach tej grupy domagają się, aby nielegalna imigracja była tutaj przyjęta przez Polaków - dodał.

Kolenda-Zaleska ponownie spytała czy Morawiecki zrównuje Grupę Wagnera z "grupą Webera", bo "tak wynikało z jego wypowiedzi". Jak doprecyzowała potem chodzi o mówienie o Grupie Wagnera i "grupie Webera" w jednym zdaniu jako dwóch grupach, z których jedna działa "na Zachodzie, a druga na wschodzie".



- Pani redaktor na pewno zakończyła dobre kursy, które mają łączyć ze sobą kilka wątków. Ja przedstawiam stan faktyczny: jest Grupa Wagnera, która stanowi ogromne zagrożenie i jest obłędna i błędna polityka po stronie EPL, której przewodzi pan Weber - odparł.