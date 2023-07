Posłowie PiS chcą zmienić ustawę o referendum. Projekt nowelizacji złożyli w Sejmie

Prezes PiS podkreślił, że tło sprawy stanowi to, działo się w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie. - Przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców, tak na stałe to ok. 1,5-2 mln - powiedział. Na uwagę z sali, że "milion dwieście" tysięcy odparł, że "wszystko jedno". - Nie spierajmy się w tej chwili o fakty - zaapelował.

- Gdyby to pomnożyć przez 22 tys. euro, to będzie to suma miedzy dwadzieścia kilka a trzydzieści miliardów euro. A jeżeli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest przy bardzo dobrym liczeniu 100 euro na jednego mieszkańca. To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna - powiedział Jarosław Kaczyński.

Mechanizm relokacji migrantów. Projekt uchwały posłów PiS

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów ekonomicznych na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz w sprawie procedury azylowej w kształcie uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej w dniu 8 czerwca 2023 r., przy sprzeciwie Polski oraz Węgier" - głosi projekt.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na fakt, iż w trakcie wojny w Ukrainie do Polski wjechało w poszukiwaniu bezpieczeństwa ok. 7 mln uchodźców z Ukrainy; do dzisiaj w naszym kraju pozostało ok. 1,5 mln z nich" - czytamy w dokumencie.