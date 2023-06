Paweł Kowal: Bunt Jewgienija Prigożyna w reżyserii Władimira Putina? Rosyjska propaganda

Kowal został zapytany o to, czy bunt Jewgienija Prigożyna, przywódcy Grupy Wagnera, to wyreżyserowana akcja przeprowadzona przez władze rosyjskie.

Paweł Kowal o buncie Jewgienija Prigożyna: Rosjanie nie są doskonali

- Stwierdzenie, że bunt Jewgienija Prigożyna to teatr Putina, który wcześniej zaplanował, to powielanie rosyjskiej propagandy, która polega na tym, że Rosjanie są doskonali. Oni nie są doskonali i widać to przy okazji konfliktu w ich obozie władzy. Przed nami poważne turbulencje w Rosji. Mogę się założyć, że wrócimy do tej rozmowy, ponieważ to jest dopiero początek - stwierdził polityk.

Jesteśmy przeciwni przymusowej relokacji uchodźców i nie będzie jej, gdy dojdziemy do władzy Paweł Kowal, poseł KO

Poseł został także zapytany o to, czy rząd opozycji podpisałby europejski pakt migracyjny, który wprowadza przymusową relokację uchodźców do państw członkowskich UE.

Polityka zagraniczna rządu. Paweł Kowal: Polskę popiera tylko Viktor Orban

- Gdzie jest skuteczność polskiego rządu, gdy przychodzi negocjować swoje stanowisko z najbardziej toksycznym rządem w Europie, czyli węgierskim? Jak można było doprowadzić do sytuacji, w której popiera nas tylko Viktor Orbán, z którym nikt w Europie nie chce rozmawiać. Jesteśmy przeciwni przymusowej relokacji uchodźców i nie będzie jej, gdy dojdziemy do władzy. Pakt migracyjny jest dopiero na etapie ustaleń. Rząd teraz powinien zareagować i zbudować koalicję państw europejskich. Tymczasem, oni idą pod rękę z Orbánem od paru lat i widać tego efekty. A potem żerują na tym, że nie wszyscy wyborcy są tak biegli w sprawach dotyczących UE - podkreślił parlamentarzysta.