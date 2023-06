Reparacje a odbudowa Ukrainy. Niemcy boją się precedensu

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu w sprawie wykorzystania funduszy Banku Rosji do odbudowy Ukrainy przybrało niespodziewany obrót: poruszono sprawę reparacji wojennych dla Polski.

Temat podniósł wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Tradycyjnie od wielu miesięcy spotkania te są poświęcone głównie wojnie w Ukrainie. – Podkreśliłem, że Rosja robi to samo Ukrainie, co Niemcy 80 lat temu Polsce – relacjonował Mularczyk polskim dziennikarzom. Mówił ministrom o stratach materialnych, o ofiarach w ludziach, a także o 200 tysiącach polskich dzieci poddanych germanizacji.

– Polska miała prawo do reparacji i nigdy ich nie dostała. Niemcy unikają dialogu, a ta sprawa jest niezwykle ważna z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości się nie przedawniają – argumentował wiceminister spraw zagranicznych. I umieścił to w kontekście dyskusji o odszkodowaniach Rosji za szkody wyrządzone Ukrainie. – Nikt nie ma wątpliwości, że Rosja powinna zapłacić i powinna te środki przesłać na odbudowę Ukrainy. Jeśli Rosja widzi, że Niemcy nie chcą płacić reparacji, to jest to drogowskaz dla Rosji – stwierdził.

Kwestię reparacji z wykorzystaniem zamrożonych funduszy należących do Banku Rosji podjął w poniedziałek rano „Financial Times”. Gazeta, powołując się na źródła w niemieckim rządzie, wskazała, że to może być jeden z powodów, dla których Berlin, obok innych stolic europejskich, obawia się skutków prawnych przejęcia własności rosyjskiego banku centralnego. Rozmówca pisma wskazał właśnie na starania Polski o uzyskanie reparacji za szkody wyrządzone w trakcie drugiej wojny światowej. To mogło pobudzić Mularczyka do podjęcia tej kwestii w Luksemburgu.