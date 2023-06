Donald Trump znowu przed sądem

W Nowym Jork toczy się też śledztwo, w którym stanowa prokurator generalna Letitia James podejrzewa Trumpa o oszukiwanie kredytodawców i ubezpieczalnie przez podwyższanie wartości jego aktywów. Niedawno też w Nowym Jorku odbył się proces w sprawie cywilnej, w której sąd uznał Trumpa odpowiedzialnym napastowania seksualnego i zniesławienia pisarki, E. Jean Carroll w latach 90.

Co ciekawe, postawione zarzuty nie są przeszkodą dla Trumpa, który jest faworytem republikanów w prawyborach prezydenckich do kandydowania o najwyższy urząd w kraju. Przeszkodą nie będzie nawet wyrok. Teoretycznie, jako kandydata zdyskwalifikować go może zarzut o „angażowanie się w powstanie lub bunt”, co zdaniem lewicowych kręgów tyczy się Trumpa w kontekście jego roli w ataku na Kapitol w styczniu 2021 r. Eksperci wyrażają jednak powątpiewanie, że prokuraturze federalnej uda się postawić Trumpa w stan oskarżenia na podstawie 14. poprawki do konstytucji, która mówi o tym, i w efekcie zamknąć mu drogę do Białego Domu.

Trump ma niespotykaną zdolność wykorzystywania zatargów z prawem na swoją korzyść. Tak było w przypadku dwóch impeachmentów, z których wyszedł bez szwanku, wzmacniając poparcie wśród swoich zwolenników. Teraz, kontynuując kampanię, próbuje tej samej strategii: obwiniania przeciwnika o zemstę lub nagonkę polityczną.