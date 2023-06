Macron upokarza Kreml

Do Mołdawii Macron przyleciał z Bratysławy, gdzie na forum poświęconemu więzom transatlantyckim GLOBSEC wygłosił fundamentalne przemówienie, w którym ogłosił radykalną zmianę francuskiej strategii wobec Rosji. Jeszcze parę miesięcy temu deklaracje prezydenta o tym, że „nie wolno upokarzać Rosji”, wywołały u wielu oburzenie.

Teraz Francuz zapowiedział, że „Rosja musi przegrać”, a przyszła architektura bezpieczeństwa Europy musi się opierać nie na włączeniu do niej Moskwy, tylko wspieraniu Ukrainy. Rzecz rzadka, Macron przyznał, że zachodnia Europa popełniła błąd, nie słuchając ostrzeżeń Europy Wschodniej przed rosyjskim imperializmem. Z tego powodu – uznał Francuz – nie udało się zbudować wspólnego frontu Unii, który być może by zapobiegł rosyjskiej inwazji. Częścią tego błędu było także nadmierne uzależnienie od importu rosyjskich nośników energii – jasna aluzja ze strony Macrona do polityki prowadzonej przez lata przez Niemcy.

Alternatywa dla członkostwa

– Musimy teraz pomóc wszelkimi sposobami Ukrainie w przeprowadzeniu skutecznej kontrofensywy. To, co w nadchodzących miesiącach będzie w grze, to możliwość ustanowienia pokoju na warunkach Ukrainy, a więc pokoju trwałego – powiedział Macron. Wykluczył zawieszenie broni, które doprowadziłby do „zamrożenia konfliktu” w kształcie korzystnym dla Rosji.

– Jedna rzecz jest jasna: nawet jeśli do zakończenia wojny daleka droga, Ukraina nie zostanie podbita, zaś rosyjska agresja okazała się geopolityczną porażką dla Rosji – uznał Macron.

Prezydent opowiedział się także za „szybkim” poszerzeniem Unii, choć ostrzegł, że musi ona działać „w różnych formatach”, jeśli ma pozostać skuteczna. To sygnał powrotu do starej francuskiej koncepcji „Europy wielu prędkości”.

Macron przyznał także, że nie spodziewa się, aby na lipcowym szczycie sojuszu atlantyckiego w Wilnie doszło do porozumienia w sprawie konkretnej ścieżki przystąpienia Ukrainy do NATO. Dlatego zdaniem Francuza konieczne jest przemyślenie alternatywnych, choć w jego ocenie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Wzorem mógłby w jego opinii być sojusz, jaki wiąże USA z Izraelem.