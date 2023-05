Grodzki, pytany o to czy przyjęcie ustawy może przynieść niezamierzony przez PiS skutek skonsolidowania opozycji, odparł, że "konsolidacja po stronie opozycji jest ogromna".

Ciało konstytucyjne wzbudzające protesty na całym świecie nie ma racji bytu w demokratycznym społeczeństwie Tomasz Grodzki, marszałek Senatu

- Ludzie zrozumieli, że takie bolszewickie prawo może dotknąć każdego - stwierdził. - Ludzie chcą jechać do Warszawy, by pokazać, że nie akceptują takiej polityki PiS - dodał.

- Zaślepiona nienawiścią do premiera Tuska i Waldemara Pawlaka funkcjonariusze PiS-u przeszacowali i, tak jak mówi premier Tusk, jeszcze będą żałowali, że tę komisję zdecydowali się powołać - zapowiedział też Grodzki.



Marszałek Senatu zapewnił też, że "póki władztwo w Senacie sprawuje demokratyczna większość żadna niekonstytucyjna ustawa tu nie przejdzie".

- Co do tego nie ma cienia wątpliwości - ustanowienie sądów kapturowych czy inkwizycyjnych to neobolszewia cofająca nas nie tylko do Białorusi, ale do Korei Północnej - ocenił.