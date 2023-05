Macierewicz o marszu 4 czerwca: Pochód agentury, antypolski

- Mamy bardzo dobrą i przygotowaną strukturę, która ma pełną wiedzę na temat agentury rosyjskiej. Są jeszcze polskie służby specjalne, które także mają tę wiedzę. Do prokuratury zostały złożone wnioski dotyczące działania służb specjalnych, gdy kierował nimi Donald Tusk. Po 2010 roku (katastrofie smoleńskiej - red.) służby specjalne działały na szkodę Polski. Mamy bardzo dużą wiedzę, ale trzeba ją zebrać i uporządkować - stwierdził parlamentarzysta.

Zdaniem Macierewicza, "Donald Tusk boi się wyników śledztwa nowej komisji".

- Widać to po jego twarzy i zachowaniu. Gdy przyjęliśmy tę ustawę, to uciekł z Sejmu. Jednocześnie mówi, że będzie organizował wielki marsz (4 czerwca), który jest w istocie pochodem agentury. Marsz ma reklamować podejście, które mówi, że w Polsce politykę powinna dominować rosyjsko-niemiecka agentura. Ten marsz ma Polsce zaszkodzić, i ci którzy wezmą w nim udział muszą mieć świadomość, że są używani do antypolskiej polityki - podkreślił polityk.