Sobolewski sugeruje, że Kaczyński rozwiąże konflikt między Morawieckim a Ziobrą

Poseł odniósł się także do nowej ustawy proponowanej przez PiS, która ma na celu powołanie specjalnej komisji ds. badania wpływów rosyjskich od 2007 do 2022 roku. Politycy opozycji podkreślają, że powołanie takiej komisji to ruch czysto polityczny, który przede wszystkim ma za zadanie zdyskredytowanie Donalda Tuska przed wyborami.

- Nie powołujemy tej komisji przeciwko komukolwiek. Jeśli ktoś odbiera nasz projekt w ten sposób, tzn., że czegoś się obawia. Donald Tusk powinien pohamować swoją megalomanię - świat nie kręci się wokół niego. Zjednoczona Prawica realizuje swoje działania i nie ogląda się na to co robi opozycja - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Senat odrzucił ustawę o powołaniu komisji ws. rosyjskich wpływów Senat podjął w czwartek uchwałę o odrzuceniu ustawy w sprawie powołania Państwowej Komisji ds. wpływów rosyjskich. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Sobolewski został następnie zapytany o to, jakie są szanse na to, żeby Polska uzyskała środki z KPO przed wyborami.

- To będzie wiadome po 31 maja, czyli rozprawie Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o Sądzie Najwyższym - stwierdził polityk.

Sekretarz generalny PiS-u przedstawił także działania rządu ws. afery zbożowej.