Partia Tuska obiecuje programy socjalne. Rzecznik PO: Pieniądze są

Propozycje Platformy to 800+ od 1 czerwca 2023 r., podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł, podwyżka dla pracowników budżetówki o 20 proc., babciowe w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz kredyt hipoteczny na 0 procent.

Czytaj więcej Polityka 800+, darmowe leki i autostrady. Prof. Bugaj: To się nie dopina Nie da się uzasadnić sumy postulatów PiS ws. 800+, darmowych leków i zniesienia opłat za autostrady, a przedstawiana przez PiS i opozycję deklaracja, że wystarczy nie kraść, by były środki na realizację obietnic, jest niepoważna - przekonywał w Polsat News prof. Ryszard Bugaj. Dodał, że obecnie kumulowanie gigantycznych wydatków publicznych przekracza granice rozsądnego ryzyka.

Skąd Platforma weźmie 100 miliardów?

Skąd pieniądze na realizację obietnic PO? - Dzisiaj gołym okiem widać, że można oszczędzać miliardy nie transferując ich do prywatnych kieszeni albo nie wyrzucając w błoto - powiedział Grabiec.

Na uwagę, że to za mało, by zebrać 100 mld zł, rzecznik Platformy odparł, że na Polskę czeka 700 mld w UE, a środki te "napędziłyby" polską gospodarkę. Grabiec mówił też, że budżet państwa zyskuje na inflacji. - To jest od 40 do 60 mld środków, których jeszcze nie ma w budżecie. To są wolne środki - dodał.

Dopytywany, skąd Platforma weźmie środki na realizację swoich wyborczych obietnic, rzecznik partii odparł, że "trzeba napędzić gospodarkę".

Rzecznik Platformy: Pieniądze są

Jeśli Platforma wygra wybory i przejmie w październiku władzę, to skąd weźmie 100 miliardów zł na realizację obietnic? - dociekał prowadzący.