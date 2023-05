Ukraina. Wyborów nie chce teraz nawet opozycja

Nawet opozycja ukraińska nie jest zainteresowana przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w obecnych warunkach. – Wybory powinny się odbyć tylko po zakończeniu wojny i to nie od razu. W Ukrainie z powodu wojny ucierpiała nie tylko infrastruktura i ludzie, ale ucierpiała też demokracja. W czasie stanu wojennego nie ma życia politycznego, a media są całkowicie pod kontrolą rządzących. Ostatnio nie zostałem wypuszczony z Ukrainy na posiedzenie PACE, bez żadnych wyjaśnień. Nigdy tam nie krytykuję naszych władz, ale będąc w kraju, nie chowam prawdy i zadaję rządzącym pytania – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej, który reprezentuje Ukrainę w PACE. Nie zgadza się z Tinym Koxem co do przeprowadzenia „nieidealnych” przyszłych wyborów parlamentarnych w Ukrainie. – Demokracja albo jest, albo jej nie ma. My nie chcemy częściowo demokratycznych wyborów. Ukraina jest latarnią wolnego świata, musimy zachować naszą wolność i demokrację, chcemy właśnie idealnych wyborów – mówi. – Po zakończeniu wojny potrzebowalibyśmy co najmniej pół roku na wznowienie procesu politycznego, by przygotować się do wyborów, by ludzie zdążyli powrócić do domu – dodaje.