Ruszył nowy etap rozgrywki o 800+ i inne pomysły społeczne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w środę odbyło się specjalne posiedzenie rządu poświęcone realizacji pomysłów z konwencji programowej, która odbyła się w ubiegły weekend. Najwięcej emocji w tej chwili budzi projekt dotyczący wsparcia 800+.

– Prawdopodobnie w czerwcu będzie okres konsultacji społecznych, następnie przyjęcie na rządzie, a później wszystko musi się znaleźć w budżecie – mówił w trakcie konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Politycy PiS, z którymi rozdawaliśmy jeszcze w trakcie sobotniej konwencji, przyznawali, że ich intencją jest to, by do wakacji temat 800+ był w dyskusji polityczno-medialnej jednym z ważniejszych. Miałoby się to stać przede wszystkim za sprawą kolejnych posunięć rządu, tak jak wspominane wcześniej przez premiera Morawieckiego konsultacje społeczne. Obecny plan zakłada, że do wakacji odbędzie się kolejna konwencja programowa – niekoniecznie wprost w identycznej formie „Programowego ula” (określenie to dotyczy ostatniej konwencji), ale być może bardziej o charakterze wyborczym. Z kolei we wrześniu planowana jest jeszcze jedna duża konwencja, która – podobnie jak w 2019 roku – może być podsumowaniem propozycji programowych PiS na kolejną kadencję. Politycy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego chcą też, by tematem do wakacji były propozycje (i ich realizacja) dotyczące przejazdów autostradami za darmo.

Jednym z tematów na przyszłość mają być sprawy mieszkaniowe. Jak wspominał minister Waldemar Buda w rozmowie w środowym programie „RZECZoPOLITYCE”, projekt zwany Nową Polityką Mieszkaniową – w tym walka z patodeweloperką – ma zastąpić wygaszane „Mieszkanie+”. W tym określeniu mieszczą się zupełnie nowe rozwiązania w polityce mieszkaniowej, które nie są jeszcze znane opinii publicznej.