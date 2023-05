Minister był pytany o to co kryje się za hasłem "nowej polityki mieszkaniowej PiS".



- Od roku, kiedy jestem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w polityce mieszkaniowej zadziało się bardzo dużo, dlatego spięliśmy to jedną klamrą, aby pokazać, jak te pojedyncze działania, które podczas całego roku ogłaszaliśmy, łącznie dają pewną całość, którą można nazwać nową polityką mieszkaniową. Zaadresowaliśmy każdy z problemów na rynku mieszkaniowym. Oczywiście to nie jest tak, że spowodujemy nagle, że jest więcej mieszkań, albo są tańsze, ale te kroki zmierzają do tego, aby dostępność mieszkania, ich standard, poruszanie się po rynku było łatwiejsze - odpowiedział minister.

Buda dodał, że na politykę mieszkaniowa składają się bezpieczny kredyt 2 procent, konto mieszkaniowe dla tych, którzy chcą oszczędzać w dłuższej perspektywie oraz uporządkowanie "patodeweloperki" czyli gotowe rozporządzenie o warunkach technicznych.



Minister mówił też o nowym portalu rządowym, który ma wkrótce zacząć działać i ma być rodzajem "porównywarki cen mieszkań". - Dziś znamy wyłącznie ceny ofertowe, te które są na portalach, natomiast nie znamy cen transakcyjnych. Jak się okazuje te ceny transakcyjne są średnio 7 proc. niższe od cen ofertowych. Co to powoduje? Możliwości negocjacyjne tych wszystkich, którzy kupują, są trochę trudniejsze, bo powołują się na ceny z ogłoszeń, a one często mają charakter zaporowy - tłumaczył minister.