Komisarz UE składa rezygnację. Von der Leyen wydała komunikat

Kto zastąpi odchodzącą komisarz? Jak poinformowała von der Leyen, ze skutkiem natychmiastowym obowiązki Gabriel przejmą wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager oraz wiceszef KE Margaritis Schinas. Vestager ma odpowiadać za kwestie innowacji i badań, Schinas - za sprawy edukacji, kultury i młodzieży.

Marija Gabriel to 44-letnia polityk z Bułgarii. Ukończyła studia z filologii bułgarskiej oraz politologii. W 2009 r. uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego. W 2017 r. weszła w skład Komisji Europejskiej, była komisarzem do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Od 2019 r. pełniła fukcję komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.