Karolina Północna robi krok w stronę zakazu aborcji po 12 tygodniu ciąży

Dotychczas aborcja w Karolinie Północnej była dozwolona do 20 tygodnia ciąży.

Reklama

Karolina Północna: Kongres stanowy obali weto gubernatora ws. aborcji?

Ustawa zaostrzająca przepisy regulujące kwestie aborcji w stanie została przyjęta 71 głosami "za" przy 46 głosach "przeciw". W głosowaniu nie wziął udział jeden polityk Partii Republikańskiej i dwóch polityków Partii Demokratycznej. Pozostali głosowali zgodnie z liniami partyjnych podziałów - republikanie poparli ustawę, demokraci byli jej przeciwni.



Senat Karoliny Północnej prawdopodobnie przyjmie ustawę jeszcze w czwartek. Wywodzący się z Partii Demokratycznej gubernator stanu, Roy Cooper, niemal na pewno ją zawetuje, ale Partia Republikańska dysponuje większością w stanowym Kongresie pozwalającą na przełamanie weta, dzięki przejściu w kwietniu w szeregi Partii Republikańskiej demokratycznej parlamentarzystki, Tricii Cotham.

Wejście w życie ustawy będzie mieć poważne konsekwencje dla kobiet z innych stanów południowych w USA, które obecnie wyjeżdżają do Karoliny Północnej, by przeprowadzić aborcję, po tym jak ich rodzime stany ograniczyły możliwość przerywania ciąży po tym jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił przełomowe orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973, co otworzyło drogę do zaostrzania przepisów regulujących kwestię aborcji na poziomie stanowym.